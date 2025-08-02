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Spor

Heung-Min Son MLS yolcusu

Bir süredir Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Heung-Min Son, Tottenham'dan ayrılıyor. Koreli oyuncunun MLS'e transfer olması bekleniyor.

HABER MERKEZİ2 Ağustos 2025 Cumartesi 08:52 - Güncelleme:
Heung-Min Son MLS yolcusu
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Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, Major League Soccer'a transfer olmaya hazırlanıyor. Premier Lig'de yıllarca ikonlaşan Son, Kuzey Londra'nın gürültüsünü ABD'nin futbol coşkusuyla değiştirmek üzere bavullarını topluyor.

Gelen bilgilere göre, dünya genelinden birçok teklif almasına rağmen, Son'un transferinde öne çıkan kulüp Los Angeles FC oldu. İlk görüşmeler olumlu ilerlerken, Tottenham yönetimi de Son'a, ayrılık için izin verdi.

Son'un Spurs formasıyla geçirdiği son sezon adeta bir vedaya yakışır şekildeydi. 46 maçta 11 gol, 12 asistlik performans ortaya koyan yıldız oyuncu, takım kaptanlığı sorumluluğunu da başarıyla üstlendi. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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