‘Heyecanla bekliyorum’

GALATASARAY taraftarı çifte bayram yapmak için gün sayıyor. İkinci Başkan Abdurrahi Albayrak ile Menajer Ahmet Bulut, anlaşmaya varılan Radamel Falcao transferini bitirmek için önceki gün Fransa’ya gitmişti. Albayrak ve Bulut, bonservis konusunda pürüz çıkaran ve 4 milyon eurodan aşağı inmeyen Monacolu yöneticileri ikna etmek için çaba harcıyor.

HEDEF YARIN İSTANBUL’A GETİRMEK

Albayrak, Monaco yönetimi ile gönrüşürken bir yandan da Falcao ile bir araya geldi. Kolombiyalı golcü ile birlikte çektirdiği samimi pozu sosyal medyadan paylaşan Sarı-Kırmızılı yönetici transferin artık bitme aşamasına geldiğini gösterdi. Albayrak ve Bulut’un hedefi en geç bugün Fransız yöneticilerle anlaşmaya vararak, golcü oyuncuyu yarın İstanbul’a getirerek, sözleşme imzalamak.

KOLOMBİYA BASININA KONUŞTU

Falcao da Kolombiya basınına yaptığı açıklamada Galatasaray’da oynama fikrine çok sıcak baktığını belirterek, “Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray’da oynamak heyecan verici olur. Türkiye fubol ilginç bir şekilde yaşanıyor. Durumu analiz ediyorum. Umarım mümkün olan en kısa sürede transfer çözülür. Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor. Bu da bizi motive ediyor” dedi.