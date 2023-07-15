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Spor

Heyecanlandıran paylaşım! Fenerbahçe'de hedef Dominik Livakovic

Fenerbahçe'de gündemin önemli konularından biri de kaleci transferi... Sarı-Lacivertliler, bu bölgeye takviye adına çalışmalarını sürdürürken listedeki yıldız isimden heyecan yaratan bir hamle geldi. İşte detaylar...

Fanatik15 Temmuz 2023 Cumartesi 09:01 - Güncelleme:
Heyecanlandıran paylaşım! Fenerbahçe'de hedef Dominik Livakovic
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Transferde önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, hedeflediği kaleci takviyesini de bir an önce gerçekleştirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler'in kaleci gündeminde önemli gelişmeler dikkat çekiyor.

Sarı-Lacivertliler'in bu transfer döneminde en çok kapısını çaldığı takım belki de Dinamo Zagreb. Fenerbahçe, Livakovic için ilk teklifini 5 milyon Euro ile yapmıştı. Hırvat ekibi bunu hemen geri çevirip, oyuncunun sözleşmesinde yer alan 10 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin kullanılması gerektiği mesajını iletti. Kanarya daha sonra birçok teklifle rakamı sürekli artırdı. Hırvat basınına göre Fenerbahçe masaya son olarak 9 milyon Euro'yla oturdu.

Suudi Arabistan'dan yıldız file bekçisine olan ilgi nedeniyle Sarı- Lacivertliler'in elini çabuk tutmak istediği ve bu rakamın yanı sıra bonus önerdiği belirtildi. Dinamo Zagreb'in, Fenerbahçe'ye bu kez yeşil ışık yaktığı belirtildi. Sportif direktör Mario Branco'nun İtalya'nın ardından bu transferi bitirmek için Zagreb'e geçme ihtimali bulunduğu öğrenildi.

HEYECAN YARATTI

Hırvat medyasına göre Dominik Livakovic, takımdan ayrılmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı. Kulüpler arasında bu gelişmeler yaşanırken 28 yaşındaki file bekçisi Instagram'dan, havalimanında olduğu bir fotoğraf paylaştı. Ancak Livakovic çok kısa süre sonra bu fotoğrafı kaldırdı.

Yıldız kalecinin bu hamlesi bile Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırmaya yetti.

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