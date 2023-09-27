Hiç kimse beklemiyordu! Leicester City'de Yunus Akgün fırtınası

İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Yunus Akgün, gösterdiği başarılı performansla kendisine hayran bırakıyor. İngiltere Lig Kupası karşılaşmasında Liverpool'a karşı ilk 11'de başlayan Yunus Akgün takımının attığı golde asistin sahibi oldu.

YUNUS AKGÜN FIRTINASI



Yunus Akgün İngiltere Championship ekibi Leicester City'de şu ana kadar 4 kez forma giydi yıldız isim 2 maça ilk 11'de başlarken 1 kez de asist yaptı.

LIVERPOOL KARŞISINDA ASİST

Yunus Akgün, takımının İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool ile oynadığı karşılaşmada takımnın tek golünün asistini yaptı.

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

Yunus Akgün, 7 Temmuz 2000'de İstanbul'da doğdu. Akgün, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 7 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray'la 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Profesyonel olarak ilk maçına, 5 Ağustos 2018 tarihinde Akhisar Belediyespor'la oynanan Türkiye Süper Kupası finalinde çıktı. Süper Lig'de Galatasaray formasıyla ilk lig maçına 27 Ağustos 2018'de Alanyaspor'la oynanan ve 6-0 kazanılan maçta çıkan genç oyuncu, aynı zamanda ligdeki ilk asistini de bu maçta yaptı. 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi grupları 2. haftasında deplasmanda Porto ile karşılaşan Galatasaray'da 86'ncı dakikada oyuna dahil olan genç futbolcu Emre Belözoğlu'ndan sonra Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç Galatasaraylı futbolcu oldu.,

2020-21 sezonu başında Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralandı. O sezon Adana temsilcinin Süper Lig'e yükselmesine büyük katkı sağlarken, 28 maçta 5 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Özellikle Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın sezon başı yeniden takıma kazandırmak istediği oyuncu Adana Demirspor'da 1 yıl daha kiralık olarak görev yaptı ve 38 maça çıkıp 9 gol 17 asistlik performansıyla katkı sağladı.

2023/24 sezonu başında İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'ye kiralandı.

YUNUS AKGÜN'ÜN KARİYERİ

2018 - Galatasaray

2020-2022 - Adana Demirspor (kiralık)

2023-2024 - Leicester City (kiralık)