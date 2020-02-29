29 Şubat 2020 Cumartesi09:54 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 09:54

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçından sonra Antalya karşısında da oynayamayacak olan Emre Belözoğlu, buna rağmen takımını yalnız bırakmadı.

Tecrübeli futbolcu, "Son dönemde alınan sonuçlar nedeniyle herkes çok üzgün. Ancak buna rağmen ayağa kalkmak zorundayız. Tüm arkadaşlarımızla bir araya gelip, durum değerlendirmesi yaptık. Herkes işbirliği yapmanın önemine değindi. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz" dedi.

"MAÇLAR ERTELENSİN"

Emre Belözoğlu, kendisini zorlaması halinde sakatlığının kötüleşebileceğini, bu nedenle Antalyaspor maçında oynamayacağını söyledi.

Tecrübeli futbolcu son olarak İdlib'te şehit düşen askerlerimize rahmet dileyerek, "Hiç neşemiz yok. Benim gönlümden geçen maçların ertelenmesi ama bu kararı vermek benim elimde değil" ifadelerini kullandı.

(Aksam)