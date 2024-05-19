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Spor

Hidayet Türkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AA19 Mayıs 2024 Pazar 11:06 - Güncelleme:
Hidayet Türkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Bandırma Vapuru ile Samsun'a ayak bastığından bu yana 105 yıl geride kaldı. 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile bir ulusun istikbalini de Anadolu'ya taşımış, tarihimizin dönüm noktasını hazırlamıştır." ifadelerini kullandı.

Sporun gençlerin karakter gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra, ülkenin uluslararası alanda temsilini sağlayarak milli birliği güçlendiren önemli bir araç olduğunu vurgulayan Türkoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Tarihimizin en kıymetli dönüm noktası olan 19 Mayıs, yurdun her köşesindeki gençlere ve spora emanettir. 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan bütün memlekete yayılan aynı inanç ve umutla, aydınlık yarınlarımızın teminatı olmaya devam etmektedir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün Kurtuluş Savaşı kahramanlarımız olmak üzere, bu cennet vatan için mücadele etmiş şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı gönülden kutluyorum."

  • 19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
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