İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2023 Cumartesi / 29 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6169
  • EURO
    25,9669
  • ALTIN
    1486.42
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hidayet Türkoğlu: Anadolu Efes'i kutluyorum
Spor

Hidayet Türkoğlu: Anadolu Efes'i kutluyorum

Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu, Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

17 Haziran 2023 Cumartesi 21:45 - Güncelleme:
Hidayet Türkoğlu: Anadolu Efes'i kutluyorum
ABONE OL

Hidayet Türkoğlu, "Öncelikle bütün takımlarımızı gerçekten kutlamak istiyorum. Bu sene hem Avrupa'da bizleri temsil edenler, hem lig içindeki çekişmeden dolayı takımlarımızı kutlamak istiyorum. Mücadele gösteren Karşıyaka'yı, şampiyon olan Anadolu Efes'i kutlamak istiyorum.'' dedi.

YABANCI OYUNCU SINIRI

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Kulüplerimizin istekleri oluyor. Pazartesiden itibaren, lig direktörümüz bütün kulüplerle oturup isteklerini dinleyecektir. Biz de yönetim olarak basketbolumuz için, kulüplerimiz için en doğru kararı vereceğiz. Şu anda net söyleyebileceğim bir şey yok. Hepimiz sezonun bitmesini bekledik, pazartesiden itibaren kulüplerle oturup basketbolumuz için en doğru kararı beraber vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.