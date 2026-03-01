İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2026 Pazar / 13 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hidayet Türkoğlu: Galibiyet alıp lider olarak bitirmek isteriz
Spor

Hidayet Türkoğlu: Galibiyet alıp lider olarak bitirmek isteriz

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yarın Sırbistan ile oynayacağı maçın önemine dikkat çekerek, 'Seyircimiz önünde; buraya gelecek binlerce taraftarımız, gerekse TRT ekranlarında milyonlarca halkımızın önünde galibiyet alıp lider olarak bitirmek isteriz' dedi.

IHA1 Mart 2026 Pazar 18:29 - Güncelleme:
Hidayet Türkoğlu: Galibiyet alıp lider olarak bitirmek isteriz
ABONE OL

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu 4. maçında yarın evinde Sırbistan ile karşılaşacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde millilerin yaptığı antrenmanı da takip ederek daha sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sırbistan'a karşı deplasmanda güzel bir galibiyet aldıklarını söyleyen Başkan Türkoğlu, "Bu anlamda ekibi kutlamak istiyorum. Yarınki maçın önemi bizler için daha da anlamlı. Seyircimiz önünde; buraya gelecek binlerce taraftarımız gerekse TRT ekranlarında milyonlarca izleyecek halkımızın önünde galibiyet alıp lider olarak bitirmek isteriz. Dünya şampiyonasına giderken avantajlı duruma geçmek isteriz. Kolay bir maç olmayacak. Sporcularımız ilk maçın son saniyeye kadar zor geçeceğinin farkındalardı. Yarınki maçın da aynı neticede geçeceğinin bilincindeler. Hocamız, herkes yapacaklarının bilincindedir. Bizi her zaman maçtan sonra da arayan Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza, bugün de bizi bu idmanda yalnız bırakmayan Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bizler gücümüzü bu organizasyonları yapma kolaylığını başta Cumhurbaşkanımızın, daha sonra da Bakanımızın destekleriyle kolay yapabiliyoruz. Yarın da bir galibiyet kazanırız ki grubumuzu daha avantajlı hale getiririz" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.