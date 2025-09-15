İSTANBUL 26°C / 18°C
Spor

Hidayet Türkoğlu: Gurur duyuyoruz

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'ya finalde kaybetti ve EuroBasket 2025'i ikinci sırada tamamladı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, bu maçın ardından bir paylaşım yaptı.

HABER MERKEZİ15 Eylül 2025 Pazartesi 01:30 - Güncelleme:
Hidayet Türkoğlu: Gurur duyuyoruz
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'ya finalde kaybetti ve EuroBasket 2025'i ikinci sırada tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, bu maçın ardından bir paylaşım yaptı.

"Gurur duyuyoruz" başlığını kullanan Hidayet Türkoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Avrupa ikincisi olan A Erkek Milli Takımımızı yürekten kutluyorum.

Son topa kadar mücadele eden oyuncularımızı, başantrenörümüzü ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayan Tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum."

