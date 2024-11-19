Hidayet Türkoğlu: Hedeflerimizi en üst noktada tutmaya devam edeceğiz

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda, 22 Kasım Cuma günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde ve 25 Kasım Pazartesi günü Savaria Arena'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya günü etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Sportif Direktörü olarak göreve başlayan Alper Yılmaz ile 'Amerika Kıtası Oyuncu Temsilcisi' olarak TBF bünyesine katılan Doğuş Balbay'a yeni görevlerinde başarılar dileyerek sözlerine başlayan Başkan Türkoğlu, "Kasım ve şubat ayları federasyonumuz anlamında en heyecanlı süreçler. Gerek kadın milli takımımızın, gerekse erkek milli takımımızın pencere maçları, gerek milli takımımızın halkımızın önünde oynadığı maçlarda çok heyecanlı olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Hem Doğuş'a hem de Alper'e federasyonumuza hoş geldiniz ve başarılar dilemek istiyorum. Doğuş, bizim zaman zaman özeleştiri yaptığımız ve eksik olduğumuz süreçlerde bize çok faydalı olacağını düşünüyorum. Amerika'daki sporcu arkadaşlarımızla daha yakın temasta olacağına inandığımız için böyle bir hamle yaptık. Alper Yılmaz'ın da yeni süreçte federasyonumuzun sportif direktörü olarak hem liglerimize hem de milli takımlar anlamında bilgi, birikimi ve tecrübesiyle Türk basketboluna çok şey katacağından hiç şüphemiz yoktur" ifadelerini kullandı.

FIBA EuroBasket 2025'e katılmayı garantileyen A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik eden Türkoğlu, "Önümüzde iki tane Macaristan maçımız var. Onun öncesinde 7 ve 10 Kasım'da kadın milli takımımızın gösterdiği başarılardan dolayı hocamızı ve tüm sporcu arkadaşlarımızı kutlamak istiyorum. Grubun lideri olarak Avrupa şampiyonasına gitme konusunda çok büyük bir avantaj kazandık. Erkek milli takımımız da Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk maçını oynayacak. Bu maçlarda her zaman dolu seyirciler önünde oynamışızdır. Halkımıza da teşekkür etmek istiyorum" cümlelerine yer verd,.

"TÜRK SPORCULARIMIZIN DAHA FAZLA SÜRE ALMASI İÇİN BİR DEĞİŞİKLİĞE GİTTİK"

Genç oyuncuları milli takıma kazandırmak için çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizen Hidayet Türkoğlu, "Heyecanlıyız, yeni bir kadro oluşturduk. Bu sezon için bir kural değişikliği yaptık. 4+1 kuralı yaptık ve bu kuralla da Türk sporcularımızın daha fazla süre alması için bir değişikliğe gittik. Bunun neticesinde bu kampta ekibimize iki tane genç arkadaşımız katıldığı için kendimizi mutlu hissediyoruz. Melih ve David'in uzun yıllar milli formayı giyecekleri için hepimiz çok heyecanlıyız. İnşallah bu diğer antrenörlerimiz için de güzel bir örnek olur. Gençlerimizin kendi kulüplerinde ve milli takımda faydalı olması için şans verilmesini yakında takip ediyor olacağız" açıklamasını yaptı.

"AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAKİ HEDEFLERİMİZİ EN ÜST NOKTADA TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Türkoğlu, Macaristan ile oynayacakları iki maçı da kazanmak istediklerini aktararak, "Cuma ve pazartesi günleri Macaristan ile iki tane maçımız var. Bu tip maçlar bizim bakış açımızı her zaman farklı noktaya getirmiştir. Hocamıza, sporcularımıza ve tüm teknik ekibe başarılar dilemek istiyorum. İnşallah önce burada, daha sonra da Macaristan'da oynayacağımız iki maçı da kazanıp, Avrupa şampiyonasındaki hedeflerimizi her zaman en üst noktada tutmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIMLARIMIZ HER ZAMAN KİŞİLER VE KURUMLARIN ÜSTÜNDEDİR"

Fenerbahçe'nin, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na oyuncu göndermeme kararına ilişkin sürecine ilerleyen dönemlerde değineceklerini de vurgulayan Türkoğlu, "Bizim için her maç çok değerlidir. Sonuçta hedefimiz Avrupa şampiyonasına katılmak ve orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Federasyon olarak süreci en başından beri yakından takip eden bir noktadayız. Şu anki atmosfer ve heyecanımızın farklı noktalara çekilmesini istemeyiz. Milli takımlarımız her zaman kişiler ve kurumların üstündedir. Bunu herkesin böyle bilmesi gerekir. Biz de bunu en doğru şekilde yöneten bir yönetim olduk. Bundan sonra da aynı şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Milli maçlar bittikten sonra bu konuyla ilgili süreci nasıl yürüttüğümüzü herkesle paylaşmak isteriz" diyerek sözlerini noktaladı.