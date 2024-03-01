İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2024 Cuma / 21 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3394
  • EURO
    33,9326
  • ALTIN
    2070.58
  • BIST100
    9133.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hidayet Türkoğlu: İzlanda karşısında kazanmış olmak bizim için değerli
Spor

Hidayet Türkoğlu: İzlanda karşısında kazanmış olmak bizim için değerli

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda karşısında son saniye de olsa galip gelmesinin önemli ve değerli olduğunu söyledi.

AA1 Mart 2024 Cuma 13:33 - Güncelleme:
Hidayet Türkoğlu: İzlanda karşısında kazanmış olmak bizim için değerli
ABONE OL

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında son saniye basketiyle kazandığı İzlanda maçının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkoğlu, "Kazanmak hem motivasyon anlamında hem de tecrübe anlamında bizleri mutlu ediyor. Ama her şeyden önemlisi bu salonu hıncahınç dolduran taraftarımız için önemli bir heyecan süreci oldu. Biz olaylara yönetici olarak farklı bakıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz ve katılacağımız turnuva için olumlu bir adım olarak görüyoruz. Rakibimiz İzlanda da olsa son saniye kazanmış olsak da bizim için değerli bir galibiyetti." diye konuştu.

Galibiyet sayısını atan Tarık Biberovic'e de değinen Türkoğlu, "Takıma yeni katılan Tarık Biberovic'in de takımla birlikte bu heyecanı yaşamış olması da bizim için çok değerliydi. Önümüzdeki süreçlerde de kendimizce yapmamız gerekenleri net bir şekilde gördük. Önümüzde güzel bir yaz süreci var. Gerekli adımları yavaş yavaş atacağız. Bizi sürekli destekleyen, salonu dolduran ve sonrasında tebrik eden herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

  • A Milli Erkek Basketbol Takımı
  • hidayet türkoğlu
  • basketbol
  • 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.