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Spor

Hidayet Türkoğlu, Larkin ve Wilbekin'e verilen cezayı değerlendirdi

Disiplin Kurulu'nun 5'er maç ceza verdiği Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'in durumuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu açıklamalarda bulundu.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 14:49 - Güncelleme:
Hidayet Türkoğlu, Larkin ve Wilbekin'e verilen cezayı değerlendirdi
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Takımı'nın olimpiyat ön eleme kadrosuna katılmamaları nedeniyle 5'er maç ceza alan Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'in durumuyla ilgili bugünlerde bir karara varılacağını söyledi.

Hidayet Türkoğlu, TBF ile Bitexen arasında gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza töreninden sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

TBF Disiplin Kurulu'nun 5'er maç ceza verdiği Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'in durumuyla ilgili konuşan Türkoğlu, "Bu süreç, henüz hukuksal anlamda bir neticeye ulaşmadığı için konuşma yapmamızın doğru olmadığını düşünüyoruz. İnanıyorum ki bugünlerde bir karara varılacaktır. O sürecin noktalanmasını bekliyoruz. Ondan sonra bu süreçle ilgili gereken açıklamayı ya ben ya da federasyondan birisi yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Basketbolda yeni sezonu da değerlendiren Türkoğlu, "Federasyon olarak her zaman takımlarımızın rekabetçi olması ve taraftarların keyif alacağı bir süreç, bizleri çok mutlu edecektir. Gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da mücadele edecek takımlarımıza başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum. Hem televizyonun başındaki hem de salonlara gelen taraftarlar, iyi bir basketbol yılı geçirir diye ümit ediyoruz." diye konuştu.

Fransa ekibi LDLC ASVEL ile bugün Kadınlar Süper Kupa maçında karşılaşacak geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding'e başarı dileyen TBF Başkanı, "Fenerbahçe, geçen sene Avrupa'nın en iyi kupasını ülkemize getirdi. Geçen yıl iki Türk takımının Avrupa'da final oynaması ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi kupasının ülkemize gelmesi, kadın basketbol anlamında da her geçen gün en iyiler arasında olduğumuzu gösteriyor. Bugünkü maçta bizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphemiz yok. İnşallah bu kupayı ülkemize getirirler." şeklinde konuştu.

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