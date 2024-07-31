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Spor

Hidayet Türkoğlu, lig temsilcileriyle bir araya geldi

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi temsilcileriyle buluştu.

IHA31 Temmuz 2024 Çarşamba 21:51 - Güncelleme:
Hidayet Türkoğlu, lig temsilcileriyle bir araya geldi
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yer alan takımların talebi doğrultusunda organize edilen ve Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Haluk San, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı, TBF yöneticileri ve ligde yer alan takımların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, gelir kaynaklarının artırılması ve pazarlama projeleri değerlendirildi.

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