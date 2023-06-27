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Spor

Hidayet Türkoğlu: Tüm halkımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlarım

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı.

AA27 Haziran 2023 Salı 14:10 - Güncelleme:
Hidayet Türkoğlu: Tüm halkımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlarım
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı.

Türkoğlu, TBF'de yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm halkımızın mübarek Kurban Bayramı'nı kutlarım. Ülkemizi vuran deprem felaketlerinin ardından bu yıl toplumsal yardımlaşmaya ve dayanışma ruhuna her zamankinden fazla ihtiyacımız olan bir bayramı karşılıyoruz. Bu nedenle birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, milletimizin birbirine her zamankinden daha çok yardım ettiği Kurban Bayramı'nın anlamı hepimiz için daha büyük. Bütün yaraları birlikte saracak, ihtiyacı olanların bu yıl da beraber yanında olacağız. Milletimize ve bütün İslam alemine sağlık ve huzur dolu nice bayramlar diliyorum."

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