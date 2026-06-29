Basketbol Gelişim Merkezi (BGM) kütüphanesi yapılan törenle faaliyete geçirildi. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Uluslarası Basketbol Federasyonu (FIBA) başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani katıldı. Basketbol lisesi öğrencileriyle birlikte kurdele kesilerek açılış yapıldı.

Bakan Bak: "Türkiye basketbol ülkesi olma yolunda büyük adımlar atıyor"

Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tesisin Türk basketbolu için önemli bir kazanım olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Bu süreç içerisinde başından sonuna kadar verdiği destek için Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz. Bütün aşamalarını bizzat takip etti. Burası bir merkez içerisinde salonlarıyla, kütüphanesiyle, yakında açılacak müzesiyle, oteliyle tam bir kompleks. Buna basketbol lisesini de ilave etttiğimizde Türk basketbolunun gelecekte çok önemli başarılara imza atacağının işaretleri. Tesis açısından belki Avrupa'nın en önemli tesislerden birini ülkemiz kazanmış oldu. Basketbol antrenörleri yada basketbolla ilgilenenlerin kendinin geliştirebilmesi için bu kütüphane çok önemli. Özellikle basketbol lisesi öğrencileri için çok kıymetli. Türkiye basketbol ülkesi olma yolunda büyük adımlar atıyor. 12 dev adamı geçen yıl Avrupa Şampiyonası'ndaki başarıları için kutluyorum. Başkanı tebrik ediyorum. Kendisi Türk basketboluna çok önemli hizmetler etti. Lise ve üniversite yıllarında basketbola çok ilgim oldu. Çok önemli isimleri izleme fırsatı buldum. Türkiye spor tesislerinde bir devrim yaşamıştır. Pek çok tesis Türkiye'ye kazandırıldı ve kazandırılmaya devam ediyor. Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda önemli adımlar atıyor. Türk basketbolunu daha güzel günler bekliyor. 2 Temmuz'da oynanacak Bosna Hersek maçı, ardından İsviçre ile oynanacak maçla dünya kupasına katılacak buna inanıyoruz."

Hidayet Türkoğlu: "Türk basketboluna kalıcı bir şeyler katmanın gurur içerisindeyiz"

Hayallerinin gerçekleşmesinin insanı çok gururlandırdığını ifade eden Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Bu hayalimizi hayata geçirmemizde çok büyük rolü olan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Kendisi ilk günden sayın bakanımızla birlikte böyle bir tesisin yapılabilmesi için bize her gün destek oldu. Bu tesisin yaşaması açısından içinde olması gereken bazı noktaların hayata geçmesi bizi mutlu ediyor. Basketbol lisemizin karnelerini öğrencilerimizle paylaşmak da bizi ayrıca gururlandırdı. Kütüphane ile müzeyi de yıl sonuna kadar hayata geçirdiğimizde sadece spor anlamında değil eğitim anlamında da Türk basketboluna kalıcı bir şeyler katmanın gurur içerisindeyiz. Bu görevi başka arkadaşlara bıraktığımız zaman Türk basketboluna hem tesisleşme ve eğitim anlamında hem de insanların basketbolun dışında da vakit geçirebileceği bir tesisi kazandırdığımız için gurur duyuyoruz" cümlelerine yer verdi.

Şeyh Saud Ali Al Thani: "Türkiye çok önemli bir basketbol ülkesi"

Türk basketbolunun dünya basketbolu için önemli olduğunun altını çizen Uluslarası Basketbol Federasyonu (FIBA) başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, "Bu özel kütüphanenin açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Türkiye çok önemli bir basketbol ülkesi. FIBA'nın da çok önemli bir iş ortağı. Bu kütüphane vesilesi ile Türk basketbolunun hafızası taze tutulacak. Bilgi ve birikim aktarımı da genç nesillere aktarılacak. Dolayısıyla burası Türk basketbolu için çok önemli bir yer tutuyor. Basketbol her geçen gün dünyada gelişiyor ve Türkiye'de basketbolun bu gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Sayın başkandan öğrendiğim kadarıyla çok yakın zamanda TBF müzesinin de açılacağını duydum. Bu da çok önemli bir adım olacaktır. Türkiye'ye ve Türk basketboluna dünyadaki basketbola değerli katkıları için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.