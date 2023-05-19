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Spor

Hidayet Türkoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

AA19 Mayıs 2023 Cuma 10:12 - Güncelleme:
Hidayet Türkoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Türkoğlu, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün 19 Mayıs! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimizin istikbalini Anadolu'ya taşıdığı, ulusumuzun kurtuluş mücadelesinin başladığı gün. Tam 104 yıl önce parlayan güneş ülkemizi hala aydınlatıyorsa, bunu Bandırma Vapuru'nun Samsun'a taşıdığı inanç ve ruha borçluyuz. Atatürk, kurtuluşa giden yolun ilk adımını simgeleyen, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bu önemli günü Türk gençliğine armağan ederek anlamını daha da perçinlemiştir. Bugün; cumhuriyetin sarsılmaz emanetçileri olan gençliğimiz ve Türk sporu için sadece bir bayram olmanın çok ötesinde, gurur ve mutluluk vesilesidir."

"Daha çok gencimizin sporla tanışması, daha çok sporcumuzun dünyanın her yerinde bayrağımızı dalgalandırması en temel sorumluluğumuzdur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımız başta olmak üzere; bütün şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnetle anıyor, milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyorum."

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