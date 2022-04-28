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Spor

Hidayet Türkoğlu'ndan Avrupa Kupası Şampiyonu Bahçeşehir Koleji'ne kutlama

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Bahçeşehir Koleji için kutlama mesajı yayımladı.

AA28 Nisan 2022 Perşembe 10:53 - Güncelleme:
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Türkoğlu, TBF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "FIBA Avrupa Kupası'nda muhteşem bir zafere imza atarak şampiyon olan, ülkemize kulüpler bazında bir Avrupa kupası daha getiren Bahçeşehir Koleji Spor Kulübünü yürekten kutluyorum. Temsilcimizin kazandığı bu zafer, Türk kulüplerinin Avrupa kupalarındaki başarılarına yenisini eklemiş, basketbolumuzun ulaştığı yeri ve kalitesini perçinlemiştir. Ülkemizi Avrupa'da gururlandıran Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü sporcularını, teknik, idari kadroyu ve yöneticilerini tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Kulübün son yıllardaki yükselişine dikkati çeken Türkoğlu, "Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü, son yıllarda organizasyon olarak örnek bir noktaya ulaşmakla kalmadı, basketbola yapılan planlı ve doğru yatırımla ne kadar başarılı olunacağını herkese ispat etti. Bu başarılı organizasyonun ortaya çıkmasında büyük emekleri olan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Sayın Enver Yücel ve Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Sayın Hüseyin Yücel'e Türk basketboluna duydukları güven ve katkıları için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

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