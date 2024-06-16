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Spor

Hidayet Türkoğlu'ndan Kurban Bayramı ve Babalar Günü mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kurban Bayramı ve Babalar Günü mesajı yayımladı.

AA16 Haziran 2024 Pazar 10:23 - Güncelleme:
Hidayet Türkoğlu'ndan Kurban Bayramı ve Babalar Günü mesajı
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla Kurban Bayramı ve Babalar Günü'nü kutladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "Dayanışma ve yardımlaşmanın en üst seviyeye ulaştığı; birlik ve beraberliğimizin güçlendiği mübarek Kurban Bayramı'nı karşılamanın heyecanını yaşıyoruz. Bayramlar, bizlere her daim ailemiz ve dostlarımızla bir araya gelerek paylaştığımız değerleri hatırlatmaktadır." denildi.

Türkoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın ilk gününde aynı zamanda Babalar Günü'nü kutlamanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Karşılıksız sevgileri ve fedakarlıklarıyla minnet borcumuzu asla ödeyemeyeceğimiz babalarımızı daima sevgi ve saygıyla hatırlıyoruz. Milletimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor; başta sevgili babam olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü en içten dileklerimle tebrik ediyorum."

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