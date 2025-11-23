Bu sezon Orkun ve Ndidi dışında orta sahada beklenilen kaliteyi oluşturamayan Beşiktaş, riske kaçmadan kaliteli bir isim getirmeyi hedefl iyor. Siyah-Beyazlılar, Portekiz'in köklü takımlarından Sporting'in Japon orta sahası Hidemasa Morita ile temaslara başladı.

Sezon sonunda kontratı bitecek 30 yaşındaki futbolcu için birçok takım sıraya girmiş durumda. Sporting'in hocasu Rui Borges'e Beşiktaş ve diğer ekiplerin ilgisi soruldu. Oyuncusunu takımda tutmak istediğini söyleyen ve yönetime mesaj yollayan Borges, "Beşiktaş'ın ilgilenmesi doğal. Harika bir oyuncu. Sözleşmesinin sonuna yaklaşıyor. Birçok kişinin ondan bahsetmesi doğal. Onu mutlu görüyorum. Çok beğendiğim bir oyuncu. Sezon sonuna kadar bize yardımcı olacaktır" dedi. Öte yandan Morita ile Vitor Pereira dönemi F.Bahçe de ilgilenmişti. Oyuncunun maliyetinin tartışılmasından sonra Sarı-Lacivertliler Portekizli orta saha Miguel Crespo'yu kadrosuna katmıştı. Bu sezon 14 resmi maçta 632 dakika süre bulan Morita, daha çok ligde tercih edildi. Gol katkısı veremedi, Şampiyonlar Ligi'nde 1 asist üretti. 40 kez de Japon Milli Takımı'nın formasını giyen yetenekli futbolcu, 6 kez fi leleri sarstı.