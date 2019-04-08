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Higuain, Chelsea'de kalmak istediğini açıkladı

Juventus'tan, Ocak ayında Chelsea'ye kiralık gelen Gonzalo Higuain, İngiliz ekibinde kalmak istediğini açıkladı.

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Chelsea'de kiralık forma giyen Arjantinli golcü Gonzalo Higuain, İngiliz ekibinde kalmak istediğini açıkladı. Kulüp sitesine gelecekle ilgili düşüncelerini aktaran golcü oyuncu, "Yapabildiğimin en iyisini yapmak istiyorum, o zaman gelecek sezon da burada kalabilirim" dedi.

Chelsea menajeri Maurizio Sarri'nin "gelişmek için zamana ihtiyacı var" dediği ve 8 maçta 3 gol atabilen Higuain, Maviler'de mutlu olduğunu kaydederken, "Güzel bir şehir, iyi yaşıyorsun, buradan keyif alabiliyorsun, burada kalmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

Chelsea'nin 36 milyon Euro ödeyerek oyuncunun bonservisini alma veya 18 milyon Euro vererek 2020 yılına kadar kiralama opsiyonlarına sahip olduğu 31 yaşındaki oyuncu, "Yeni bir ligi denemek her zaman güzeldir. Premier Lig'e ilk kez geldim ve burada mutluyum. Umduğum gibi bir adapte dönemi oldu. Kısa sürdü ve kısa bir zamanım olmasına rağmen iyi bir şekilde bitirabelirim. En iyi şey Şampiyonlar Ligi'ne katılabiliriz veya UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz" diye konuştu.

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