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Spor

Hikmet Karaman: Alınan puanların değerini bilmemiz gerekiyor

Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, Konyaspor deplasmanında alınan beraberlik sonrası karşılaşmayı değerlendirdi.

9 Mart 2024 Cumartesi 20:17 - Güncelleme:
Hikmet Karaman: Alınan puanların değerini bilmemiz gerekiyor
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman kazanılan her puanın değerini bilmeleri gerektiğini söyledi.

Karaman, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye stadında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor lehine verilen iki penaltının da doğru olduğunu ifade eden Karaman, "Penaltı öncesi Gravillon ile Ethemi arasında bir pozisyon var. Hakemler onu da gördüler mi veya nasıl değerlendirdiler bilmiyorum. Ben izlediğimde Gravillon'a bir temas var." dedi.

Karaman, ligdeki fikstürün sıkışık olduğunu, buraya kazanmaya geldiklerini 2-2'lik skordan memnun olmadığını belirtti.

Deplasmanda 2 penaltı yaptırıp geri dönmenin de kolay olmadığını aktaran Karaman, "Mücadele eden bir Konyaspor var. İçerideki son maçlarını kazanmış. Bunları düşününce alınan 1 puan kar sanılır. Alınan her puan bazen 6 puan, bazen 3 puan oluyor. Bu puanların değerini bilmemiz gerekiyor. Konyaspor'a geriye kalan süreçte başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

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