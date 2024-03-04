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Spor

Hikmet Karaman: Alışkanlık yapacak bir başlangıç

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fatih Karagümrük maçı sonrası, 'Bu 3 puanla birlikte en azından galibiyete alışkanlık yapacak bir başlangıç yaptık” dedi.

IHA4 Mart 2024 Pazartesi 21:21 - Güncelleme:
Hikmet Karaman: Alışkanlık yapacak bir başlangıç
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Trendyol Süper Lig'in 28.haftasında Adana Demirspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Çok önemli bir maça çıktı ve bu 3 puanla birlikte en azından galibiyete alışkanlık yapacak bir başlangıç yaptık. Mevcut kadromuzda bu hafta sıkışıklık olmasına rağmen kart cezalısı, sakat oyuncularımızın bulunmasına rağmen oyuncularımız takım ve pozisyon disiplinli birlikte oynamayı şartlar ne olur olsun sonuna kadar müdahale etmeyi ve Adana Demirspor taraftarını da saha da iyi temsil etmeyi iyi gösterdiler diye düşünüyorum. Herkes bir galibiyet bekliyordu. Bir teknik adam olarak bunun sorumluğunun ne kadar olduğunun farkındayım. Diğer taraftan baktığınızda mesela 1-0'dan sonra rakibimize oranla bizim daha net pozisyonlarımız var. Yani son dakikalarda, son 10 dakikada uzatma dakikalarında takımı rahatlatacak ikinci golü bulacak pozisyonları rakibe oranla biz daha net bulduk" dedi.

"Futbol bir vida değil"

Takımın daha fazla çalışması gerektiğini belirten teknik direktör Karaman, "Lig fikstürünün sıkışıklık arasında 4 maça çıktık. Ter idmanı yaparak, şimdi giden oyuncular var. Gelen oyuncular var, bir takımla çalışmamız gerekiyor. Hazırlanmamız gerekiyor. Futbol bir vida değil yani, 13-14 anahtar ver, vidayı oraya tak sıkıştır, öyle bir şey değil. Orada bile yani 10-13 anahtar olmazsa başkası o vidayı çevirmiyor. Dolayısıyla Alanya maçında çalıştığımız 5 gün Trabzon maçında çalıştığımız 5 gün şimdi 5 günlük bir süre daha kazandık" dedi.

"İki maç kazanın yukarı çıkıyorsunuz, iki maç kaybedince küme düşme potasına giriyorsunuz"

Ligin sıralamasıyla ilgili de değerlendirme yapan Karaman, "Lig öyle bir ortama geldi ki, yani iki maç kazanın yukarı çıkıyorsunuz, iki maç kaybedince küme düşme potasındaki takımlardan biri oluyorsunuz. Dolayısıyla bütün takımlar can havliyle puanları almaya çalışıyor. Şimdi önümüzde çok zor bir deplasman var. Takımı geliştireceğiz, oyuncularımızı geliştireceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

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