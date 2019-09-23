23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7284
  • 6,3009
  • 279.248
  • 99987.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hikmet Karaman: Atamayınca yiyorsunuz, Galatasaray'a da oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacakları maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktörü Hikmet Karaman haftasonu oynanacak maç öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, üç puana aç olduklarını ve Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacakları maçta galibiyet için sahada olacaklarını söyledi.

İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Yukatel Denizlispor maçında her şeyi üç puan üzerine kurguladıklarını belirtti.

Uzun süre maçı 1-0 devam ettirdiklerini hatırlatan Karaman, iyi oynadıkları karşılaşmada birçok gol pozisyonuna girdiklerini anımsattı.

Yaklaşık 30 metreden şanssız bir gol yediklerini vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"İkinci golü atamadığınız zaman gol yiyorsunuz. Bu, dün Galatasaray maçında da oldu. Bu, bizim gerçek gücümüz değil. Takımın bulunması gereken yerde değiliz. Önümüzde 2 deplasman maçı var. Bu maçlarda her şeyi düzeltebiliriz. Bunun ilk ayağı Konya olacak. Biraz daha sabır ve zamana ihtiyacımız var. Puanı da almamız gerekiyor. Taraftarlar kızgın olabilir. Bizden çok şey bekleyenler de ilk beş hafta itibarıyla karşılığını almamış olabilirler. Bizim bunu yapacak gücümüz ve duruşumuz var. İnşallah Konya'da bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Hafta sonu en iyi kadroyu sahaya çıkartıp üç puanla tanışmak istiyoruz. Üç puana açız ve ihtiyacımız var."

Antrenman

Karaman yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

(AA)

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Darbeciler cephaneliği böyle yağmaladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu

Aylin Atmaca'dan ilginç A9 açıklaması: Yüzde 95 imani, yüzde 5 dans

Aylin Atmaca'dan ilginç A9 açıklaması: Yüzde 95 imani, yüzde 5 dans

Türk ekonomisine övgü: 2003'e göre daha görkemli

Türk ekonomisine övgü: 2003'e göre daha görkemli

Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi

Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Bölgenin en yükseği... Geri sayım başladı

Bölgenin en yükseği... Geri sayım başladı

Bakan Ersoy'dan 'Thomas Cook' açıklaması: Kredi paketi hazırlanacak

Bakan Ersoy'dan 'Thomas Cook' açıklaması: Kredi paketi hazırlanacak

En acı bekleyiş... Yürek dayanmaz

En acı bekleyiş... Yürek dayanmaz
 

POPÜLER HABERLER

PKK´nın cephaneliği havaya uçuruldu! Görüntüleri ortaya çıktı

PKK´nın cephaneliği havaya uçuruldu! Görüntüleri ortaya çıktı

Lezzetiyle damak çatlatıyor! Ve tescillendi

Lezzetiyle damak çatlatıyor! Ve tescillendi

Orada yaşayan köylüler... Artık binlerce kat daha zenginler!

Orada yaşayan köylüler... Artık binlerce kat daha zenginler!

Türkiye'deki ilk saldırısı! Çocuğun parmağını kopardı

Türkiye'deki ilk saldırısı! Çocuğun parmağını kopardı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA