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Spor

Hikmet Karaman: Bugünün faturası ağır oldu

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 6-1 mğlup oldukları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, “Dramatik bir maç izledik. Oyuncu grubunu ruhsal ve zihinsel mutlu etmezseniz oyun disiplini, motivasyon, maça asılma gibi şeyler göremezsiniz. Biz o kritik dönemleri buhranlı yaşadık. Bunun faturasını da bugün ağır bir şekilde yedik. Onun için oyunculara fazla yüklenmemek gerekiyor” dedi.

IHA12 Mayıs 2024 Pazar 22:17 - Güncelleme:
Hikmet Karaman: Bugünün faturası ağır oldu
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'ne 6-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Öncelikle dramatik bir maç izledik. Mario Balotelli yanımıza geldi ve topu görmüyoruz dedi. Sonrasında golü yedik ve hakem bizi içeri yolladı. 3 kere üzerimi değiştirdim. Herkes ayakkabılarını, üstünü değiştirdi. Çıktıktan sonra beraberliği yakaladık ama gol yedik ve Mario kırmızı kart gördü. İyi bir Adana Demirspor taraftarı var, takımına sahip çıkan bir şehrimiz var. Maçtan uzaklaştığınızda oyuncuları motive etmek, sorumluluklarınızı yerine getirmek çok önemli" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARA FAZLA YÜKLENMEMEK GEREKİYOR"

Oyuncuları motive etmenin önemli olduğunu vurgulayan Karaman, "Taraftar bana kızıyordur. 5 aya yakındır buradayım. Bu görev süresinde oyuncular sorumlulukların bilincinde bu haftaya kadar geldiler. Ama bazen oyuncu grubunu ruhsal ve zihinsel mutlu etmezseniz oyun disiplini, motivasyon, maça asılma gibi şeyler göremezsiniz. Biz o kritik dönemleri buhranlı yaşadık. Bunun faturasını da bugün ağır bir şekilde yedik. Onun için oyunculara fazla yüklenmemek gerekiyor. Kendi içimizde nasıl bir savaş, mücadele verdiğimizi çok iyi biliyorum. Hem takımımıza hem de şehrimize sahip çıkıp kalan 2 maçı çok iyi bir şekilde değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

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