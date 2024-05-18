İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2024 Cumartesi / 11 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2053
  • EURO
    35,1156
  • ALTIN
    2500.7
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hikmet Karaman: Daha becerikli olmamız gerekiyor
Spor

Hikmet Karaman: Daha becerikli olmamız gerekiyor

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Antalyaspor maçının ardından, “Pozisyonları değerlendirmekte, son vuruşu veya son pasta daha becerikli olmamız gerekiyor” dedi.

IHA18 Mayıs 2024 Cumartesi 01:06 - Güncelleme:
Hikmet Karaman: Daha becerikli olmamız gerekiyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, hem statta, hem de televizyonları başında karşılaşmayı izleyen futbolseverlerin tempolu bir mücadele izlediklerini belirtti. Her iki taraf içinde gidip gelen bir mücadele olduğunun altını çizen Karaman, "Adana Demirspor olarak analizlere baktığınızda gol beklentisi yüksek bir maçtı. Pozisyonları değerlendirmekte, son vuruşu veya son pasta daha becerikli olmamız gerekiyor. Her iki takım da hem yukarı hem aşağı ile ilgisi olmadığında ortaya da güzel bir tempolu maç çıktı. Kazanmak istiyorduk. Genç oyuncularımız oynattık süre almayan oyuncularımız da başladık. Özellikle ilk 20 dakika farklı bir formattan oynayıp hemen golleri bulmak istiyorduk ki o pozisyonları da ilk 20 dakika yaşadık."

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZONUN PLANLAMASI YAPILMASI GEREKİYOR"

Gelecek sezon hakkında da konuşan Hikmet Karaman, "İyi bir maç olduğunu düşünüyorum artık son maçı kendi taraftarımız önünde oynayıp Önümüzdeki sezonun planlaması yapılması gerekiyor" dedi.

  • Hikmet Karaman
  • Antalyaspor maçı
  • teknik direktör

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.