Hikmet Karaman: Daha iyi olmak için zamana ihtiyacımız var

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 yenilen Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, yeni bir oluşuma gittiklerini ve takımda değiştirmeleri gereken çok şey olduğunu belirtti.

Deneyimli teknik adam, Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Eksiklerinin bulunduğuna vurgu yapan Karaman, "Birçok şeyi değiştirmemiz lazım. Gelen ve gidenler var. Transfer olacaklar var. Yusuf Sarı ve Balotelli gibi aramıza katılması gerekenler var. Bir an önce takım hüviyeti oluşturacak oyuncu grubunu toparlamamız lazım. Önümüzde çok önemli bir maç var. Aramıza dönecek oyuncularla 3 puanla tanışıp bir an önce kendimizi sağlam bir yerde bulmak istiyoruz." diye konuştu.

"SÜREYE İHTİYACIMIZ VAR"

Nabil Alioui ile Emre Akbaba'nın sakatlıkları nedeniyle oyundan çıktıklarını hatırlatan Hikmet Karaman, "Yeni transfer ettiğimiz Nabil'in elinde kırık varmış. Oyundan çıkmak zorunda kaldı. Emre de sakatlandı ve çıktı. İkinci yarıda rakibin 10 kişi kaldığı zamanlarda bu 2 oyuncunun kaliteleriyle skorda etkili rol oynayacaklarını düşünüyordum. Onlara 'Geçmiş olsun' diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Hakem yönetimine de eleştiride bulunan Karaman, "Bizim hata yaptığımız kadar hakemler de hatalar yapıyor. Ofsaytı hemen kaldırdı. Yarı otomatik ofsayt sistemi geldi. Pozisyonu bir gör. İnsanlar sinirleniyor. Bırak baksınlar, sonra değerlendirmeni yap. Gol gibi duruyor. Hakemler, avantaj kurallarını iyi uygulamalı. Maçın sonunda 7 dakika uzatma var. Uzatma içinde 4 dakikayı rakip çalıyor. Hakemlerimizin buna dikkat etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Karaman, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna aldığı 15 yaşındaki futbolcu Ozan Demirbağ ile ilgili bir soru üzerine, "Aslında Ozan'dan bahsetmek istemedim. Oynattığıma getirmek istemedim. Bir pozisyonu var. Atsa maç 2-2 olur. Altyapıdan 3-4 oyuncu daha var. Onları da oyuna katacağım. İnandım. Çıktı ve elinden geleni yaptı. Türk futbolu adına kazanç. Devamı da gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak takımda büyük bir değişim yaşandığının hatırlatılması üzerine Hikmet Karaman, "Gelen ve giden oyuncu çok. Adana Demirspor yeni bir oluşum yaşıyor. İlk defa gelenler tek idmanla maça çıktı. Bir süreye ihtiyacımız var. Bu süreyi iyi atlatıp tehlike yaşamak istemiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.