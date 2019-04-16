Hikmet Karaman, Galatasaray maçıyla ilgili konuştu: Puan veya puanlar almak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray mücadelesinin hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanla sürdüren Kayserispor'da teknik direktör Hikmen Karaman, basın mensuplarına açıklamasında, iki gündür ekip olarak hem geride kalan MKE Ankaragücü maçının hem de bu hafta oynayacakları Galatasaray mücadelesinin analizini yaptıklarını belirtti.

Bahane üretmeden hatalardan ders çıkarıldığı zaman her alanda gelişim sağlanabileceğini ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"Bugün bir toplantı yaptık. Oynadığımız maçın analizini yaptık. İki gündür hazırlanıyoruz. Yaklaşık 7 saatlik bir analiz hazırladık. Bunu 30-35 dakikaya indirdik. Kendimiz dahil herkesi görüyoruz. Yaptığımız hataları, yediğimiz golü görüyoruz. Daha iyi nasıl olabiliriz, onu görüyoruz. Biz de kaybettiğimiz maçlardan sonra eve geçince, 90 dakikayı kısım kısım ayıklayıp, hatalar bulmaya çalışıyoruz ama önemli olan, 'Biz ne yaptık?' diyebilmek. Olaya buradan baktığımız zaman gelişimi sağlarız. 'Hakem penaltımızı vermedi.' dersek, bu sefer oyuncu da yapacağı işi unutuyor. Galatasaray maçına gelecek olursak, zor bir karşılaşma. Onlar şampiyonluğa oynuyor, Beşiktaş ikinciliğe oynuyor. Biz de 36 puandayız. Matematiksel olarak alt sıralardan kurtulmuş değiliz. Böyle bir ortam var. Galatasaray iyi bir takım ama biz de çıkıp oynayacağız, mücadele ortaya koyacağız. Şiddetle matematiksel olarak alt taraftan kurtulmak istiyoruz."

Antrenman

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon, denge, hız ve dar alanda kontrol pas çalışmalarıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.