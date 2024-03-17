İSTANBUL 15°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2024 Pazar / 8 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1302
  • EURO
    35,1243
  • ALTIN
    2227.09
  • BIST100
    8828.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hikmet Karaman: Hak ettiğimiz bir galibiyetti
Spor

Hikmet Karaman: Hak ettiğimiz bir galibiyetti

Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor maçının ardından, “Hak ettiğimiz bir karşılaşma ve galibiyet oldu” dedi.

IHA17 Mart 2024 Pazar 00:47 - Güncelleme:
Hikmet Karaman: Hak ettiğimiz bir galibiyetti
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti.

Maç sonu basın toplantısında konuşan Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "İlk 30 dakika oyun başa baş gitti. Sonra değişiklik yaptık ve oyun kontrolünü ele aldık. Hak ettiğimiz bir karşılaşma ve galibiyet oldu. Taraftarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten coşkuları üst seviye ve takıma katkıları büyüktü. Biz de sahada elimizden geleni yaptık. Milli araya giriyoruz. 8-9 oyuncumuz olmayacak. Emre ve Yusuf Sarı milli takıma çağrılmadı. Fakat ben önümüzdeki dönemde çağrılacaklarına inanıyorum. Kalan oyuncularımızla rekabet ortamını sağlayıp gelişimi sağlayacağız. Daha üst seviyeye çıkacağız. Yakaladığımız seriyi devam ettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.