Hikmet Karaman: Komik bir gol yedik

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, iki kanat oyuncusu Atila Turan ve Lopes'in bu maçta oynayamamasının kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Kadrodaki eksikliklerden dolayı oyun kurgusunu değiştirmek zorunda kaldıklarını dile getiren Karaman, "Eksiklerden dolayı savunma kurgumuzu 4 stoperden oluşturmak zorunda kaldık. Oyun 0-0 gidiyordu, zaman zaman biz zaman zaman onlar pozisyona giriyordu. Bu süreçte Deniz Türüç ve Kravets ile çok güzel bir atağa çıktık. Deniz kaleye vursa golü biz bulacağız. O topun dönüşünde çok büyük bireysel hata yaptık. Kaleci ile 3 kişiyiz ama rakibe topu vurdurduk." dedi.

Şamil Çinaz'ın da sakatlığı sebebiyle oyundan çıkmasının kendilerini zora soktuğunu aktaran Karaman, şunları kaydetti:

"Elimizdeki sınırlı kadroda oyuncuları sağa sola dağıtarak mücadele etmeye çalıştık. Bu süreçte de Şamil sakatlandı çıktı. Birinci golü yiyince artık bütün düşüncelerimiz değişti. Devamında ikinci golü yedik. Şu bir gerçek, komik bir ikinci gol yedik. Bazen takımlar, 'bu maçı alırsak lig bitti' diye düşünüyor ama lig bitmiyor. Şimdi 3 puanı alamadık. Önümüzde daha birçok puan var. Şimdi bunun bir deplasman telafisini yapmak zorundayız. Bu maçtan ders çıkarıp hafta içi Galatasaray maçına daha iyi odaklanacağız."