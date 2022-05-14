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Spor

Hikmet Karaman: Kupa maçı için şehir olarak bütünleşmemiz gerekiyor

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA14 Mayıs 2022 Cumartesi 22:34 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Kayserispor'da gözler Türkiye Kupası Finaline çevrildi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Buralara kadar gelmek ve kupa finalini de oynayıp şehrimize bir kez daha mutluluğu tattırmak istiyoruz. Bunun için de şehir olarak bütünleşmemiz gerekiyor." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Hikmet Karaman, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını kaydederek, "Ligdeki son evimizde oynadığımız maçı 3 puanla kapattığımız için mutluyuz. Tabi bir maç daha var, onu deplasmanda oynayacağız. Bugünkü maçta daha farklı altyapıdan gelen oyuncularla oynamayı çok isterdim. Fakat önümüzde bir final maçı var. Bu final maçındaki süreç çok önemli. Hem kupayı düşünüyoruz hem bazı oyuncularımızı dinlendirerek diğer oyuncularımızın maç pratiğini kondisyonunu geliştirerek bir kadro oluşturuyoruz. Bugün de genç oyuncularımız görev aldı." şeklinde konuştu.

"ŞEHRİMİZE MUTLULUĞU TATTIRMAK İSTİYORUZ"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile karşılaşacaklarını ve Kayseri'ye bir kez daha mutluluğu tattırmak istediklerini dile getiren Karaman, "Kupa maçı için oyuncularımızla iletişim halindeyiz. Bir maç daha var, rakibimizi seyredeceğiz. Oyuncularımıza, taraftarımıza, Berna Başkanıma teşekkür ederim. Buralara kadar gelmek ve kupa finalini de oynayıp şehrimize bir kez daha mutluluğu tattırmak istiyoruz. Bunun için de şehir olarak bütünleşmemiz gerekiyor." diye konuştu.

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