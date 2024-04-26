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Spor

Hikmet Karaman: Maçın adamı Muslera

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray karşısında aldıkları 3-0'lık mağlubiyet sonrası mücadeleyi değerlendirdi. Muslera'nın performansına dikkat çeken Karaman, 'Maçın adamı bana göre Galatasaray kalecisi. Yaptığı kurtarışlarla, birebir kurtarışlar... Bir türlü golü bulamadık.' cümlelerini kullandı.

26 Nisan 2024 Cuma 23:26 - Güncelleme:
Hikmet Karaman: Maçın adamı Muslera
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Hikmet Karaman "İlk yarı Semih'in sakatlanması bizim adımıza talihsizlik. Manev ile orayı evet doldurduk. Maçın adamı bana göre Galatasaray kalecisi. Yaptığı kurtarışlarla, birebir kurtarışlar... Bir türlü golü bulamadık. İyi oyun ortaya koyduk ama iki ucun gol yedik. 2-0'dan sonra lig liderine karşı oyun başka yere gidiyor. Demoralize oluyorsun... Oyuncularımı kutluyorum. Adana Demirspor'a sahip çıkarak burada olması çok önemli. Taraftarlarımıza da teşekkür ederiz. Keşke onlara iyi skorla hediye verebilseydik. Yusuf Sarı ve Emre Akbaba'nın olmaması dezavantajı ama oyuncular bunu hissettirmedi. İzleyenler iyi bir maç seyretti." dedi.

GALATASARAY, FENERBAHÇE MAÇLARI

Şampiyonluk mücadelesi veren iki takıma karşı iyi oynadıklarını vurgulayan Hikmet Karaman "Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadık. Bu yeni bir takım. Genç oyuncular var, bu oyuncuları geliştireceğiz, demoralize etmeden yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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