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Spor

Hikmet Karaman: Ne anlatırsan anlat, nihayetinde yenildik

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'a 2-0 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Ekim 2021 Cumartesi 18:50 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 18:50
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Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor'a 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

İşte Hikmet Karaman'ın açıklamaları:

"2 tane gol yedik, 2. golü 47. dakikada yedik. İlk yediğimiz gol, çok basit bir gol. Teknik adam olarak takım savunmasını daha iyi yere getirmek, grup, bireysel defansı... 2. golde de bireysel defans var. O bloktaki oyuncular çok değişince sakatlık, ceza ya da kovid nedeniyle, bir türlü üst üste 2 maç aynı defans bloğuyla oynayamıyoruz. 1-0 içeri girsek daha farklı bir oyun olur."

"Ne anlatırsan anlat, nihayetinde yenildik. Buradan 1 ya da 3 puanla çıkmak arzumuzdu. Aşağıdaki takımlar puantaj olarak yaklaştı. Hafta içi kupa var, sonra önemli bir maç oynayacağız, o maçı kazanmamız lazım ki eski havamızı yakalayalım."

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