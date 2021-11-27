Hikmet Karaman: Rakibi iyi kontrol edemedik

27 Kasım 2021 Cumartesi 19:30 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 19:30

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Pozisyonlarımız vardı ama bitiremedik." ifadelerini kullandı.

Hikmet Karaman, Rize'de kaybetme düşünceleri olmadığını, en azından bir puan için geldikleri maçta kaybetmelerinin kendilerini üzdüğünü belirtti.

Oyunun ilk yarısını iyi oynadıklarına dikkat çeken Karaman, şunları kaydetti:

"İlk yarıda karşılıklı ataklar vardı ama son vuruşlarda biraz daha iyi dripling yapmalıydık. Rakibe oranla pozisyon üstünlüğü bizde. İkinci yarının başında ise faul ve sonrasında hakemin elektronik cihazının bozulması ile 4-5 dakika dışarıda durması bizi oyunun içerisinde eşleşmede düşürdü. Selim'in kafa vuruşunda kendini boşa çıkardı. Mustafa'ya hafif temas ile boşa çıkararak attığı golde hatalı durduk. Rakibi iyi kontrol edemedik. Ardından kontratak pozisyonu verdik. Arka alanda özellikle sol tarafta Rizespor'un çıktığı pozisyonlar etkili oldu. Genelinde sağdan soldan orta pozisyonlarımız vardı ama bitiremedik. Maçın geneline bakıldığında beraberliğe yakın bir maç gibi göründü. Rizespor'a bundan sonra başarılar diliyorum."