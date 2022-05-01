İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2022 Pazar / 30 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8562
  • EURO
    15,6728
  • ALTIN
    905.75
  • BIST100
    2430.55
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hikmet Karaman: Ucuz ve basit goller yedik
Spor

Hikmet Karaman: Ucuz ve basit goller yedik

Süper Ligin 35. haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-2 mağlup olan Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maçın ikici yarısında yedikleri basit goller neticesinde sahadan yenik ayrıldıklarını söyledi.

AA1 Mayıs 2022 Pazar 19:39 - Güncelleme:
ABONE OL

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk devrede etkili futbol oynadıklarını ve buldukları olumlu ataklar neticesinde yarıyı 1-0 önde tamamladıklarını belirtti.

İkinci yarı takımının çok fazla bireysel hata yaptığını anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"İkinci yarıdaki gollere baktığımızda çok ucuz goller yedik. Hem bireysel hatamızdan oldu hem de bir tanesini kendi kalemize attık. Maçın 1-1 gittiği bölümde oyunun kontrolünü ele almak için değişiklikler yaptık. 3-1'den sonra 3-3'ü bulabilirdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra birkaç pozisyonu değerlendirebilirdik. Bizim için kupa maçından önce önemli bir maçtı. Beşiktaş ciddi bir rakipti kupa maçından önce bu rakibe karşı yapılan bireysel hataları görme şansımızı oldu."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.