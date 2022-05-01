Hikmet Karaman: Ucuz ve basit goller yedik

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk devrede etkili futbol oynadıklarını ve buldukları olumlu ataklar neticesinde yarıyı 1-0 önde tamamladıklarını belirtti.

İkinci yarı takımının çok fazla bireysel hata yaptığını anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"İkinci yarıdaki gollere baktığımızda çok ucuz goller yedik. Hem bireysel hatamızdan oldu hem de bir tanesini kendi kalemize attık. Maçın 1-1 gittiği bölümde oyunun kontrolünü ele almak için değişiklikler yaptık. 3-1'den sonra 3-3'ü bulabilirdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra birkaç pozisyonu değerlendirebilirdik. Bizim için kupa maçından önce önemli bir maçtı. Beşiktaş ciddi bir rakipti kupa maçından önce bu rakibe karşı yapılan bireysel hataları görme şansımızı oldu."