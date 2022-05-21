İSTANBUL 26°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2022 Cumartesi / 20 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,8769
  • EURO
    16,8435
  • ALTIN
    942.556
  • BIST100
    2372.35
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hikmet Karaman'dan ligin son maçında büyük değişim
Spor

Hikmet Karaman'dan ligin son maçında büyük değişim

Deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Kayserispor'da önemli oyuncular forma giymeyecek.

IHA21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:13 - Güncelleme:
ABONE OL

Süper Lig'in 38. hafta maçında Sivasspor ile karşılaşacak Kayserispor'da birçok önemli futbolcu oynayamayacak. Önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul'da oynanacak Türkiye Kupası final maçı düşünülerek ligin son hafta maçında önemli rotasyon gerçekleştirilecek. Kayserispor'da Silviu Lung, Majid Hosseini, Joseph Attamah, Olivier Kemen, Gustavo Campanharo, Mustafa Pektemek, Mame Thiam, Emre Demir, Onur Bulut, Bertolacci, Mert Çetin, Ramazan, Lionel Carole ve Bernard Mensah maç kadrosuna alınmadı.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor ile oynanacak lig maçı için Cenk Gönen, Bilal Bayezit, Şamil Öztürk, Dimitrios Kolovetsios, Uğur Demirok, Arif Kocaman, Yasir Subaşı, Cardoso, Talha Karataş, Emincan Uysal, Mehmet Eray Özbek, Hayrullah Erkip, Abdulkadir Parmak, İbrahim Akdağ, Gökhan Sazdağı, Ethem Balcı, Carlos Mane, Mario Gavranovic, Joseline ve Kürşat Babamoğlu'nu kadroya aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.