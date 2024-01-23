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Spor

Hikmet Karaman'dan maç sonu transfer açıklaması!

Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, Beşiktaş maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

23 Ocak 2024 Salı 23:12 - Güncelleme:
Hikmet Karaman'dan maç sonu transfer açıklaması!
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Hikmet Karaman yaptığı açıklamada, "Maçtan sonra ikinci 45 dakikada 10 kişi oynuyorsanız Beşiktaş deplasmanında bir puan olumlu gözüküyor ama geliştirmemiz gereken çok şey var. İlk 45 dakikada topun hakimi bizdik ama gol bölgelerinde sıkıntı yaşadık. Takım burayı geliştirecek. 10 kişi kaldık, zaten kadro ve hamle gücünde eksikliğimiz var. Beşiktaş'ın da pozisyonları oldu. İyi mücadele eşittir goldür. 10 kişi olduğumuz için bunu tolere edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Karaman ayrıca, "Adana Demirspor geçtiğimiz senelerde çok iyi bir takımdı. Geçtiğimiz sezonlarda ilk 2 sıranın içine girecek bir takımdı. Adana Demir'in oyuncu havuzu eksilmez. Murat Başkan'ın ne yapacağı hiç belli olmaz. Bir bakmışsın kimsenin beklemediği oyuncuları getirir. Biz de sabırla bekliyoruz. Elimizdeki mevcut kadroyla elimizden geleni yapıyoruz. Hastayım, hasta hasta çalışıyorum." açıklamasını yaptı.

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