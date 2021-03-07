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Spor

Hikmet Karaman'dan tek değişiklik

Süper Lig'in 29. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Ankaragücü'nde, teknik direktör Hikmet Karaman geçtiğimiz hafta oynadıkları Galatasaray maçının 11'nde tek değişiklik yaptı.

DHA07 Mart 2021 Pazar 14:52 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 14:52
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Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 13.30'da başlayan maçta hakem Halis Özkahya düdük çaldı. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ögel ile Hakan Yemişken üstlendi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şenol Can, ligde geçtiğimiz hafta oynanan BB Erzurumspor maçının 11'ine göre değişiklik yapmadı. Şenol Can, mücadeleye şu 11'le çıktı: "Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Borini, Sobiech."

Öte yandan Fatih Karagümrük'te sakat ve cezalı oyuncu da bulunmuyor.

MKE ANKARAGÜCÜ'NDE 2 EKSİK

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, geçtiğimiz hafta oynadıkları Galatasaray maçının 11'nde tek değişiklik yaptı. Karaman, Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Korcan'ın yerine Friedrich'e görev verdi.

Ünal Karaman, Karagümrük maçına şu 11'le çıktı: "Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Alper, Endri, Geraldo, Lobzhanidze, Börven."

Ankara ekibinde sakatlıkları bulunan Atakan Çankaya ile Korcan Çelikay, Fatih Karagümrük maçında görev alamadı.

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