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Spor

Hikmet Karaman'dan transfer açıklaması!

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, “Murat Sancak ile görüştüm ve transfer yapılacak. Oynayan oyuncular kulübede bile durmuyordu o derece kaliteli bir takım vardı. Zaman içerisinde göreceğiz” dedi.

IHA20 Ocak 2024 Cumartesi 23:14 - Güncelleme:
Hikmet Karaman'dan transfer açıklaması!
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Y. Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Bu benim ilk maçım ve 3 puanla başlamak istiyorduk. 1-0 öne geçtik ama daha sonra gelen frikik golüyle beraberlik oldu. Genel olarak maçın analizine baktığımızda Adana Demirspor'un 20 golünü atmış ve bu gollere katkı sağlamış oyuncu grubu yok. Bir değişimimiz var ve zaman zaman pozisyonlarda zorluklar yaşadık. Pozisyondaki oyuncularımızın yerlerini doldurduğumuz zaman, takım geliştiğinde ortaya farklı bir Adana Demirspor çıkacak" ifadelerini kullandı.

"BERABERLİK NORMAL BİR SKOR"

Pas yaparken çok kolay top kaybettiklerini anlatan Karaman, "Çok kolay topları kaybettik. Bunu da geliştirmemiz lazım. Önümüzde bir Beşiktaş maçı var. Bunun için de antrenman yapmak gerekiyor. Onun için geldik zaten biz buraya. Dolayısıyla oyuna genel baktığında belki biz daha net pozisyona girmiş olabiliriz. Emre'nin bir net pozisyonu var. Beraberlik skoru normal bir skor diyebiliriz" diye konuştu.

"TRANSFER YAPILACAK"

Murat Sancak ile görüştüklerini ve transferler ile eksik oyuncuların yerlerinin dolacağını aktaran Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü, "Murat Başkan ile görüştük ve yoğun bir trafik var. Mutlaka transfer yapacaklar. Bugün disiplinli olmasak çok daha farklı tabloda görebilirdik. En azından oyuncular biraz daha disiplinli, biraz daha mücadeleci örnek gösterdiler. Oyun olarak asla yeterli değil. Bunun için de dediğiniz gibi pozisyon oyuncuları çok önemli. Bu oynayan oyuncularımız kulübede bile değildi. Çünkü öyle bir kaliteli takım vardı. Zaman içerisinde göreceğiz. Mutlaka o fiziksel tempomuzu, dayanıklılığımızı da arttırmamız gerekiyor" dedi.

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