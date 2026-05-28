  Hindistan'da bulunan Lionel Messi heykeli için yıkım kararı
Spor

Hindistan'da bulunan Lionel Messi heykeli için yıkım kararı

Hindistan'ın Kaltüta kentinde bulunan 21 metre boyundaki Lionel Messi heykelinin rüzgarlı havalarda sallanması nedeniyle güvenlik riski oluşturdu ve yıkım kararı çıktı.

HABER MERKEZİ28 Mayıs 2026 Perşembe 14:43
Hindistan'ın Kalküta kentinde geçen yılın sonunda dikilen dev Lionel Messi heykeli, güvenlik gerekçesiyle kaldırılacak.

BBC'nin haberine göre, 21 metre yüksekliğindeki dev anıtın rüzgarda sallanması çevrede yaşayan vatandaşlarda endişeye neden oldu. Lake Town semtinde bulunan heykel için yerel yetkililer harekete geçti.

2022 Dünya Kupası zaferinin ardından kupayı havaya kaldıran Lionel Messi'nin tasvir edildiği anıt, dünyanın Messi adına yapılan en büyük heykeli olarak gösteriliyordu. Yaklaşık 40 gün içinde yerel ustalar tarafından inşa edilen heykel, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle büyük ilgi çekmişti.

Messi için hazırlanan bu özel çalışma, daha önce Diego Maradona, Ronaldinho ve Emiliano "Dibu" Martinez gibi futbol yıldızları adına da benzer organizasyonlara imza atan Hindistan kulübü Sree Bhumi Sporting Club tarafından yaptırılmıştı.

Ancak dev heykel, zamanla bölge halkının şikayetlerine neden oldu. Bayındırlık Departmanı mühendisleri tarafından yapılan incelemelerde yapısal risk tespit edildi ve anıtın kaldırılmasına karar verildi.

Öte yandan kaldırma işleminin kolay olmayacağı ifade edildi. Dev yapının yoğun bir kara yolunun ve metro istasyonunun hemen yanında bulunması nedeniyle çalışmaların özel planlama gerektirdiği aktarıldı.

