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Spor

Hira Kılkış, Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda şampiyon oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinin milli Judocusu Hira Kılkış, Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda altın madalya kazanarak Salihli ve Türkiye'nin gururu oldu.

IHA8 Temmuz 2025 Salı 13:00 - Güncelleme:
Hira Kılkış, Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda şampiyon oldu
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Avrupa Judo Birliği ve Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası, Kocaeli'nde gerçekleştirildi. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'na 16 ülkeden 459 sporcu katıldı. Müsabakalarda ter döken Salihlili Judocu Hira Kılkış, 70 kiloda altın madalya kazandı.

Gösterdiği üstün performansla Salihli'nin gururu olan Kılkış, madalyasını düzenlenen törenle aldı.

Öte yandan Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda Salihlili judocu Göksu Delibay ise 57 kiloda 5.oldu.

Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda altın madalya kazanan Hira Kılkış'ı tebrik eden Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, başarılarının devamını diledi.

  • Yıldızlar Avrupa Judo Kupası
  • Hira Kılkış
  • JUDO

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