Hırvat basınından Livakovic yorumu: İş yok, stres yok

Fenerbahçe'nin yaklaşık 7 milyon euroya Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Dominik Livakovic, belki de kariyerindeki en rahat maçlarını çıkartıyor.

"FENERBAHÇE'DE İŞSİZ KALDI"

Sarı-Lacivertliler'in kalesine son 3 maçta yalnızca 2 isabetli şut geldi, Hırvat eldiven bunları da çıkardı. Hırvat basınından Telesport, "Livakovic Fenerbahçe'de işsiz kaldı. Fazla iş yok, stres yok" yorumunu yaptı. Haberin devamında kaleye 3 maçta 2 cılız isabetli şutun geldiğini, Livakovic'in de bunları kurtardığı aktarıldı.

Teknik Direktör İsmail Kartal, 5-0 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra Dominik Livakovic'in fazla görülmemesiyle ilgili yöneltilen soruya, "Aslında böyle maçlar daha tehlikelidir. Pozisyon vermezsiniz ve kaleci soğuk kalır. Livakovic ihtiyaç duyulan anlarda görevini yerine getirdi. Büyük takım kalecileri için en zor maçlar böyle maçlardır" yanıtını verdi.