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Spor

Hırvat basınından sürpriz iddia! Dominik Livakovic, Fenerbahçe'ye veda ediyor

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki deneyimli file bekçisi Domini,k Livakovic ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Hırvat basınında çıkan habere göre başarılı kaleci sarı lacivertli kulübe veda etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ4 Ağustos 2025 Pazartesi 12:30 - Güncelleme:
Hırvat basınından sürpriz iddia! Dominik Livakovic, Fenerbahçe'ye veda ediyor
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Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic'in sarı-lacivertli takımdaki macerası sona eriyor.

Hırvat basınından Sportske Novosti, 30 yaşındaki file bekçisinin kısa süre içinde takımdan ayrılacağını duyurdu.

Haberde, Livakovic'in Fenerbahçe kariyerinin sonuna geldiği vurgulanırken, oyuncunun Avrupa'nın beş büyük liginden birine transfer olmasının beklendiği belirtildi.

32 MAÇTA ŞANS BULDU

Dominik Livakovic, geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 32 müsabakada forma şansı buldu. 30 yaşındaki eldiven bu süreçte kalesinde 38 gol gördü, 9 maçta ise kalesini gole kapattı.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Dominik Livakovic'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Hırvat eldivenin güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

KARİYERİNDE İLK YURT DIŞI DENEYİMİ

NK Zadar altyapısında yetişen Dominik Livakovic daha sonra NK Zagreb ve Dinamo Zagreb'de oynadı. Hırvat file bekçisi, ülkesi dışında ilk kez Fenerbahçe forması giydi. Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu başında Dominik Livakovic için 6 milyon 650 bin euro bonservis bedeli ödedi.

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