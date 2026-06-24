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  • Hırvat efsanesi: Modric 2. kez ''dalya'' dedi
Spor

Hırvat efsanesi: Modric 2. kez ''dalya'' dedi

Hırvatistan'ın efsane futbolcusu Luka Modric, milli takımı ile kariyerinde 200'ncü maçına çıktı.

HABER MERKEZİ24 Haziran 2026 Çarşamba 20:31 - Güncelleme:
Hırvat efsanesi: Modric 2. kez ''dalya'' dedi
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Hırvat yıldız Luka Modric, kariyerine yeni bir başarı ekledi. Tecrübeli oyuncu, 2026 Dünya Kupası L Grubu ikinci maçında Panama'ya karşı ilk 11'de sahaya çıktı. Mücadele Luca Modric'in Hırvatistan formasıyla 200'üncü maçı olarak kayıtlara geçti.

Modric, resmi olarak Dünya futbol tarihinde milli takım formasıyla bu barajı aşan dördüncü oyuncu oldu. Hırvat yıldızdan önce Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Bader Al-Mutawa bu başarıyı elde etmişti.

Modric, kariyerinde Hırvatistan forması ile 10 büyük uluslararası turnuvada yer aldı.

EURO 2024'ten sonra milli takımdan emekli olmayı planlayan tecrübeli oyuncu, teknik direktör Dalic'in ikna etmesiyle 2026 Dünya Şampiyonası kafilesine dahil oldu.

Hırvat yıldız, milli formayla 2018 Dünya Kupası'nda ikinci, 2022 Dünya Kupası'nda üçüncü olma sevinci yaşadı. Luka Modric, Hırvatistan formasıyla 200 maçta 29 gol atıp, 31 asist yaptı.

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