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Spor

Hırvatistan-Çekya maçında kazanan çıkmadı

EURO 2020 D Grubu 2'nci maçında Hırvatistan ile Çekya karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

DHA18 Haziran 2021 Cuma 21:54 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 21:54
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EURO 2020 D Grubu 2'nci maçında Hırvatistan ile Çekya, İskoçya'da bulunan Hampden Park'ta karşı karşıya geldi. Çekya, 37'nci dakikada Schick'in penaltıdan attığı golle mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Hırvatistan bu gole 47'nci dakikada Perisic'in ayağından bulduğu golle cevap verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Çekya puanını 4'e yükseltirken, Hırvatistan da EURO 2020'deki ilk puanını aldı.

GRUPTAKİ SON MAÇLAR

2 maçta aldığı 4 puanla turnuvaya iyi bir başlangıç yapan Çekya, D Grubu'ndaki son maçta İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan ise İskoçya ile mücadele edecek.

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