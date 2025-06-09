Hırvatistan, Çekya'yı dağıttı!

2026 Dünya Kupası Elemeleri L Grubu 4. haftasında Hırvatistan, Çekya karşısında sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri, 42 ile 75. dakikalarda Andrej Kramaric, 62. dakikada penaltıdan Luka Modric, 68. dakikada Ivan Perisic ve 72. dakikada penaltıdan Ante Budimir kaydetti.

Çekya'nın tek golü ise 58. dakikada Tomas Soucek'ten geldi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, mücadelede 90 dakika boyunca Hırvatistan'ın kalesini korudu.

Bu sonuçla birlikte grup aşamasında 2'de 2 yapan Hırvatistan, 6 puana yükseldi. Grup aşamasında ilk kez mağlubiyet alan Çekya ise 12 puanda kaldı.