İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2022 Salı / 15 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2758
  • EURO
    18,0104
  • ALTIN
    1008.58
  • BIST100
    2510.14
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hırvatistan, Fransa deplasmanında tek golle kazandı
Spor

Hırvatistan, Fransa deplasmanında tek golle kazandı

Hırvatistan, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. karşılaşmasında deplasmanda konuk olduğu Fransa'yı 1-0 mağlup etti.

14 Haziran 2022 Salı 00:29 - Güncelleme:
ABONE OL

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında Fransa, sahasında Hırvatistan'ı konuk etti.

Stade de France'da oynanan karşılaşmayı Hırvatistan 1-0 kazandı ve galibiyete uzanan taraf oldu.

Maçın henüz 5. dakikasında penaltı kazanan Hırvatistan'da deneyimli oyuncu Luka Modric, atışı gole çevirerek takımını öne geçirdi. Golün ardından her iki yarıda da Fransa rakip kaleye 16 gol girişimi ve 5 şut göndermesine rağmen gol bulamadı ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Fransa, oynadığı 4 maçta 2 puanla grup sonuncusu olarak kaldı. Hırvatistan ise 7 puana yükseldi ve ijinci sırada yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.