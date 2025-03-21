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Spor

Hırvatistan, Fransa karşısında avantajı 2 golle aldı

Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Final ilk maçında konuk ettiği Fransa'yı 2-0 mağlup etti.

Haber Merkezi21 Mart 2025 Cuma 00:58 - Güncelleme:
Hırvatistan, Fransa karşısında avantajı 2 golle aldı
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UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Hırvatistan ile Fransa karşı karşıya geldi.

Stadion Poljud'da oynanan maçta Hırvatistan, Fransa'yı 2-0 mağlup etti.

PENALTI KAÇTI

Hırvatistan, maça hızlı başlayarak 8. dakikada penaltı kazandı fakat Andrej Kramaric, penaltı atışından yararlanamadı.

BUDIMIR GOLÜ KAYDETTİ

Baskısını sürdüren Hırvatlar, Ante Budimir'in 26. dakikada attığı golle üstünlüğü yakaladı.

PERISIC İLK YARI BİTMEDEN ATTI

45+1. dakikada Ivan Perisic, ev sahibi ekip adına farkı 2'ye çıkardı.

Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve Hırvatistan, Fransa'yı evinde 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic maçta 90 dakika forma giydi.

RÖVANŞ 3 GÜN SONRA

Takımlar arasındaki rövanş maçı, 23 Mart tarihinde Fransa'da oynanacak.

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