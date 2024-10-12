Hırvatistan geriden gelip kazandı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 1. 3. karşılaşmasında Hırvatistan, sahasında İskoçya'yı 2-1 mağlup etti.

Hırvatistan'a 3 puanı getiren golleri karşılaşmanın 36. dakikasında Igor Matanovic ve 70. dakikada Andrej Kramaric kaydetti.

KRAMARİC MİLLİ TAKIMDA 30 GOLE ULAŞTI



Kramaric, milli takım ile çıktığı 99. maçta 30 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

RYAN CHRİSTİE'NİN GOLÜ İSKOÇYA'YA YETMEDİ



İskoçya'nın tek golünü ise maçın 33. dakikasında Ryan Christie attı ancak bu gol yeterli olmadı. İskoçya'nın son dakikada attığı bir gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İSKOÇYA HENÜZ GALİBİYETLE TANIŞAMADI



Bu sonuçla İskoçya, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmayı da kaybetti ve 0 puanla son sırada yer aldı.

Hırvatistan ise 3. maçında 2. galibiyetini elde etti ve 6 puanla 2. sıraya yükseldi.