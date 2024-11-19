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Spor

Hırvatistan ile Portekiz puanları paylaştı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Zlatko Dalic'in ekibi Hırvatistan ile Roberto Martinez'in yönetimindeki Portekiz 1-1 berabere kaldı.

19 Kasım 2024 Salı 01:41 - Güncelleme:
Hırvatistan ile Portekiz puanları paylaştı
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Zlatko Dalic'in ekibi Hırvatistan ile Roberto Martinez'in yönetimindeki Portekiz 1-1 berabere kaldı.

Poljud Stadyumu'nda oynanan maçta Portekiz'in golünü 33. dakikada Joao Felix atarken, Hırvatistan'a beraberliği getiren golü 65. dakikada Josko Gvardiol'dan geldi.

Hırvatistan'da forma giyen Fenerbahçeli Dominik Livakovic 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Portekiz 14 puanla grubu lider tamamlarken, Hırvatistan 8 puanla ikinci oldu. İki takım da Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

İŞTE GRUPTA SON OLUŞAN PUAN DURUMU

1- PORTEKİZ (14)

2- HIRVATİSTAN (8)

3- İSKOÇYA (7)

4- POLONYA (4)

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