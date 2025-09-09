İSTANBUL 28°C / 18°C
  • Hırvatistan, sahasında Karadağ'ı rahat geçti
Spor

Hırvatistan, sahasında Karadağ'ı rahat geçti

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu maçında Hırvatistan, sahasında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Hırvatistan, maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

9 Eylül 2025 Salı 00:46
Hırvatistan, sahasında Karadağ'ı rahat geçti


Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Kristijan Jakic, 51. dakikada Andrej Kramaric, 85. dakikada kendi kalesine Edvin Kuc ve 90. dakikada Ivan Perisic attı.

Hırvatistan'da kaleyi Fenerbahçe'den Girona'ya giden Dominik Livakovic korudu.

Karadağ'da Andrija Bulatovic, 42. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Hırvatistan, grupta 4 maçta 12 puana ulaştı. Karadağ, 5 maç sonunda 6 puanda kaldı.

Hırvatistan, gruptaki bir sonraki maçında Çekya deplasmanına gidecek. Karadağ, Faroe Adaları ile deplasmanda karşılaşacak.

Popüler Haberler
